«Ювентус» попробует подписать Ляказетта летом

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

Соглашение 30-летнего француза с «канонирами» истекает в конце июня нынешнего года. «Ювентус» намеревается переманить нападающего в свои ряды на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов предложить Ляказетту крупный личный контракт.

Игрок перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017-го за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 поединка за «канониров», отличившись 5 голами и 4 ассистами.