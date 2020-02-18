«Ювентус» получит за Джана 25 миллионов евро

«Ювентус» огласил сумму трансфера полузащитника Эмре Джана в «Боруссию». Она составила 25 миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что 26-летний немец перейдет в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа, а его контракт расчитан до 2024 года с ежегодным окладом в 4,5 миллиона.

В сезоне-2019/20 Джан сыграл в 8 матчах за «Юве», не отметившись результативными действиями.

В бундеслиге он провел уже два матча и забил один гол.