«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил наличие переговоров с «Барселоной» о возможных переходах футболистов в ближайшее трансферное окно.

— Что касается возможного обмена, например, Пьянича на Артура. Большие клубы всегда говорят друг с другом, не только об обменах, но и о том, как двигаться вперед, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. — Сейчас мы общаемся в режиме чата.

Ранее сообщалось, что Серхи Роберто попал в сферу интересов туринцев. А каталонцы заинтересованы в обмене Артура на Миралема Пьянича.