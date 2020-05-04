«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барселоной»
05:00
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил наличие переговоров с «Барселоной» о возможных переходах футболистов в ближайшее трансферное окно.
— Что касается возможного обмена, например, Пьянича на Артура. Большие клубы всегда говорят друг с другом, не только об обменах, но и о том, как двигаться вперед, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. — Сейчас мы общаемся в режиме чата.
Ранее сообщалось, что Серхи Роберто попал в сферу интересов туринцев. А каталонцы заинтересованы в обмене Артура на Миралема Пьянича.