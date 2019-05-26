"Ювентус" поблагодарил Аллегри

"Ювентус" в своем официальном Твиттере поблагодарил главного тренера Массимилиано Аллегри за работу. 51-летний итальянский специалист покинет клуб по окончании текущего сезона.

- В последний раз спасибо вам, Массимилиано Аллегри! - говорится в аккаунте "бьянконери".

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством туринский клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок страны и дважды - Суперкубок.

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