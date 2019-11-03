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«Ювентус» победил «Торино», де Лигт забил дебютный гол

00:43
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«Торино» в 11-м туре чемпионата Италии дома уступил «Ювентусу» — 0:1. Победный гол на 70-й минуте забил защитник Маттейс де Лигт. Он впервые отличился за команду, в которую перешел летом из «Аякса».

«Ювентус» с 29 очками возглавил турнирную таблицу серии А. «Торино» (11) — 13-й.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Торино» — «Ювентус» — 0:1 (0:0)

Гол: де Лигт, 70.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Иццо, Эйна, Лянко, Бремер, Ринкон (Дзадза, 74), Мейте, Базелли (Миллико, 85), Верди (Лукич, 80), Белотти.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Бентанкур (Хедира, 76), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 60), Бернардески (Рэмси, 67).

Предупреждения: Эйна, 44. Бентанкур, 54. Куадрадо, 57. Ансальди, 63. Базелли, 68. Белотти, 90+3.

Судья: Довери (Италия).

2 ноября. Турин. Стадион «Олимпийский».

Торино — Ювентус

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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