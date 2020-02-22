«Ювентус» победил СПАЛ, Роналду забил в своем тысячном матче

«Ювентус» обыграл СПАЛ в матче 25-го тура серии A — 2:1. Счет в первом тайме открыл пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Португалец проводил 1000-й официальный матч в карьере.

«Юве» в таблице чемпионата Италии оторвался от «Лацио» на 4 очка, СПАЛ продолжает идти последним.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

СПАЛ — «Ювентус» — 1:2 (0:1)

Голы: Криштиану Роналду, 39 (0:1). Рэмси, 60 (0:2). Петанья, 69 — с пенальти (1:2).

СПАЛ: Бериша, Зуканович, Ционек, Бонифаци, Реца, Кастро (Фарес, 60), Миссироли (Тунев, 80), Валоти (Ди Франческо, 89), Вальдифиори, Стрефецца, Петанья.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (де Лигт, 54), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Матюиди (Бернардески, 79), Рэмси (Рабьо, 73), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала.

Предупреждения: Валоти, 19. Зуканович, 45+1. Матюиди, 78. Стрефецца, 88. Данилу, 90. Ционек, 90+1.

Судья: Ла Пенна.

22 февраля. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».