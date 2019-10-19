«Ювентус» победил «Болонью». Криштиану Роналду снова забил
В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Болонью». Туринцы победили со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Миралем Пьянич. И счет в матче забил нападающий «Юве» Криштиану Роналду.
На последней минуте у «Больи» был шанс сравнять счет. Но после подачи со штрафного игроки сначала попали в перекладину, а потом с опасным ударом через себя справился Джанлуиджи Буффон.
«Ювентус» набрал 22 очка и оторвался на 4 балла от «Интера», у которого есть еще матч в запасе.
Напомним, что следующий матч «Ювентус» проведет в Лиге чемпионов. Соперником итальянской команды станет «Локомотив». Игра пройдет в Турине 22 октября.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Ювентус» — «Болонья» — 2:1 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду, 19 (1:0). Данилу Ларанжейра, 26 (1:1). Пьянич, 54 (2:1).
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандру, де Лигт, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 73), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 82), Куадрадо, Бернардески.
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Поли (Джемаили, 82), Сориано, Сванберг (Сантандер, 80), Паласио, Крейчи, Сансоне (Сков Ольсен, 80), Орсолини.
Предупреждения: Сансоне, 22. Рабьо, 29. Бентанкур, 70. Данилу Ларанжейра, 84. Бани, 90+5.
Судья: Иррати (Италия).
19 октября. Турин. Стадион «Алльянц».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/