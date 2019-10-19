«Ювентус» победил «Болонью». Криштиану Роналду снова забил

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Болонью». Туринцы победили со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник Миралем Пьянич. И счет в матче забил нападающий «Юве» Криштиану Роналду.

На последней минуте у «Больи» был шанс сравнять счет. Но после подачи со штрафного игроки сначала попали в перекладину, а потом с опасным ударом через себя справился Джанлуиджи Буффон.

«Ювентус» набрал 22 очка и оторвался на 4 балла от «Интера», у которого есть еще матч в запасе.

Напомним, что следующий матч «Ювентус» проведет в Лиге чемпионов. Соперником итальянской команды станет «Локомотив». Игра пройдет в Турине 22 октября.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Ювентус» — «Болонья» — 2:1 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 19 (1:0). Данилу Ларанжейра, 26 (1:1). Пьянич, 54 (2:1).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Сандру, де Лигт, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 73), Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 82), Куадрадо, Бернардески.

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Поли (Джемаили, 82), Сориано, Сванберг (Сантандер, 80), Паласио, Крейчи, Сансоне (Сков Ольсен, 80), Орсолини.

Предупреждения: Сансоне, 22. Рабьо, 29. Бентанкур, 70. Данилу Ларанжейра, 84. Бани, 90+5.

Судья: Иррати (Италия).

19 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

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