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«Ювентус» планирует продать Хедиру

15:20

«Ювентус» планирует продать полузащитника Сами Хедиру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в 33-летнем немце заинтересованы несколько клубов из АПЛ и МЛС. Контракт Хедиры с «бьяконери» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Хедира провел за «Ювентус» 17 матчей, на его счету 1 результативная передача. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 5,5 миллиона евро.

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