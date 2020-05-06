«Ювентус» планирует продать Хедиру

«Ювентус» планирует продать полузащитника Сами Хедиру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в 33-летнем немце заинтересованы несколько клубов из АПЛ и МЛС. Контракт Хедиры с «бьяконери» действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Хедира провел за «Ювентус» 17 матчей, на его счету 1 результативная передача. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 5,5 миллиона евро.