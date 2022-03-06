«Ювентус» планирует подписать защитника «Кальяри» Белланову

«Ювентус» интересуется защитником «Кальяри» Раулем Беллановой, сообщает Goal.

По информации источника, 21-летний итальянец впечатлил главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

Белланова выступает за «Кальяри» на правах аренды из «Бордо». Ожидается, что итальянский клуб выкупит футболиста, однако «Ювентус» готов в свою очередь подписать игрока за 9 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Белланова провел 21 матч за «Кальяри», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.