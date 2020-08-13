«Ювентус» планирует подписать Партея

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Атлетико» Томасе Партее, сообщает Calciomercato.

По информации источника, мадридский клуб готов отпустить 27-летнего ганца в случае, если получит предложение в 50 миллионов евро. Сообщается, что туринский клуб хочет сбить цену на футболиста, предложив взамен Федерико Бернардески или Дугласа Косту. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Партею со стороны «Арсенала», однако стороны не смогли договориться о сумме трансфера.

В сезоне-2019/20 Партей провел за «Атлетико» 46 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.