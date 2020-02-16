«Ювентус» переиграл «Брешию». Забили Дибала и Куадрадо

«Ювентус» победил «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы переиграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Хаун Куадрадо и Пауло Дибала.

«Ювентус» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Однако «Интер» имеет матч в запасе и может вернуть себе лидерство.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Ювентус» — «Брешиа» — 2:0 (1:0)

Голы: Дибала, 38 (1:0). Куадрадо, 75 (2:0).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Кьеллини, 78), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Рэмси (Пьянич, 66. Матюиди, 73), Рабьо, Бентанкур, Игуаин, Куадрадо, Дибала.

«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена, Бьяднасон (Ндой, 80), Змрхал (Скрабб, 90), Бизоли, Балотелли, Ай.

Предупреждения: Бонуччи, 19. Ай, 33. Игуаин, 43. Бентанкур, 64.

Удаление: Ай, 37.

Судья: Киффи (Италия).

16 февраля. Турин. Стадион «Алльянц».

«Сассуоло» — «Парма» — 0:1 (0:1)

Гол: Жервинью, 25.

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг (Бурабия, 65), Локателли, Капуто, Джуричич (Дефрель, 65), Берарди, Бога (Гараслин, 77).

«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан (Лаурини, 42), Гальоло, Куртич, Бругман, Эрнани, Жервинью (Грасси, 55), Силигарди (Пеццелла, 75), Корнелиус.

Предупреждения: Марлон, 25. Берарди, 58. Лаурини, 72. Локателли, 77. Бурабия, 81. Грасси, 87. Бругман, 90. Феррари, 90+3.

Судья: Мариани (Италия).

16 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

«Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5 (0:3)

Голы: Торсби, 8 — в свои ворота (0:1). Влахович, 18 — с пенальти (0:2). Кьеза, 40 — с пенальти (0:3). Влахович, 57 (0:4). Кьеза, 78 (0:5). Габбьядини, 90 (1:5).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Колли, Бертолаччи (Янкто, 46), Рамирес (Депаоли, 67), Линетти, Торсби (Виейра, 46), Квальярелла, Габбьядини.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бадель, Данкан (Бенасси, 71), Кастровилли (Пульгар, 67), Кьеза (Геззаль, 81), Влахович.

Предупреждения: Мурру, 19. Влахович, 19. Рамирес, 22. Бадель, 35. Данкан, 45+1. Колли, 53. Депаоли, 86.

Удаления: Мурру, 39. Бадель, 44.

Судья: Иррати (Италия).

16 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».