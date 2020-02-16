«Ювентус» переиграл «Брешию». Забили Дибала и Куадрадо
«Ювентус» победил «Брешию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы переиграли соперника со счетом 2:0. Голами отметились Хаун Куадрадо и Пауло Дибала.
«Ювентус» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Однако «Интер» имеет матч в запасе и может вернуть себе лидерство.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Ювентус» — «Брешиа» — 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 38 (1:0). Куадрадо, 75 (2:0).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Кьеллини, 78), Данилу, Алекс Сандру, Ругани, Рэмси (Пьянич, 66. Матюиди, 73), Рабьо, Бентанкур, Игуаин, Куадрадо, Дибала.
«Брешиа»: Альфонсо (Андреначчи, 10), Матею, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Дессена, Бьяднасон (Ндой, 80), Змрхал (Скрабб, 90), Бизоли, Балотелли, Ай.
Предупреждения: Бонуччи, 19. Ай, 33. Игуаин, 43. Бентанкур, 64.
Удаление: Ай, 37.
Судья: Киффи (Италия).
16 февраля. Турин. Стадион «Алльянц».
«Сассуоло» — «Парма» — 0:1 (0:1)
Гол: Жервинью, 25.
«Сассуоло»: Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг (Бурабия, 65), Локателли, Капуто, Джуричич (Дефрель, 65), Берарди, Бога (Гараслин, 77).
«Парма»: Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан (Лаурини, 42), Гальоло, Куртич, Бругман, Эрнани, Жервинью (Грасси, 55), Силигарди (Пеццелла, 75), Корнелиус.
Предупреждения: Марлон, 25. Берарди, 58. Лаурини, 72. Локателли, 77. Бурабия, 81. Грасси, 87. Бругман, 90. Феррари, 90+3.
Судья: Мариани (Италия).
16 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
«Сампдория» — «Фиорентина» — 1:5 (0:3)
Голы: Торсби, 8 — в свои ворота (0:1). Влахович, 18 — с пенальти (0:2). Кьеза, 40 — с пенальти (0:3). Влахович, 57 (0:4). Кьеза, 78 (0:5). Габбьядини, 90 (1:5).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Колли, Бертолаччи (Янкто, 46), Рамирес (Депаоли, 67), Линетти, Торсби (Виейра, 46), Квальярелла, Габбьядини.
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бадель, Данкан (Бенасси, 71), Кастровилли (Пульгар, 67), Кьеза (Геззаль, 81), Влахович.
Предупреждения: Мурру, 19. Влахович, 19. Рамирес, 22. Бадель, 35. Данкан, 45+1. Колли, 53. Депаоли, 86.
Удаления: Мурру, 39. Бадель, 44.
Судья: Иррати (Италия).
16 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/