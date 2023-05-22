«Ювентус» передумал продлевать контракт ди Марии

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария может в скором времени покинуть туринский клуб и стать свободным агентом, сообщает Sky Italia.

По данным источника, клуб хочет омолодить состав, поэтому 35-летнему футболисту придется сменить команду. Сам ди Мария хотел бы остаться в «Ювентусе». Ранее сообщалось, что туринцы намерены продолжить сотрудничество с вингером.

Футболист присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года. В его активе восемь голов и семь ассистов в 37 матчах за команду.