«Ювентус» в меньшинстве победил «Парму» в первом туре серии А
«Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 2:0.
Счет на 59-й минуте встречи открыл Джонатан Дэвид, забив в дебютном матче за «Ювентус». На 83-й минуте защитник хозяев Андреа Камбьясо получил красную карточку, а через минуту после этого его партнер по команде Душан Влахович увеличил преимущество черно-белых.
Во 2-м туре серии А «Ювентус» на выезде сыграет против «Дженоа», а «Парма» у себя примет «Аталанту», которая в парралельном матче сыграла вничью с «Пизой» (1:1).
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13
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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|Рома – Фиорентина
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Дженоа – Наполи
|- : -
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|Интер – Монца
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|23.08
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|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
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|Торино – Милан
|- : -
|23.08
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|Удинезе – Комо
|- : -
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