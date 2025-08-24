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24 августа 2025, 23:38

«Ювентус» в меньшинстве победил «Парму» в первом туре серии А

Алина Савинова
Джонатан Дэвид.
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2025/26 — 2:0.

Счет на 59-й минуте встречи открыл Джонатан Дэвид, забив в дебютном матче за «Ювентус». На 83-й минуте защитник хозяев Андреа Камбьясо получил красную карточку, а через минуту после этого его партнер по команде Душан Влахович увеличил преимущество черно-белых.

Во 2-м туре серии А «Ювентус» на выезде сыграет против «Дженоа», а «Парма» у себя примет «Аталанту», которая в парралельном матче сыграла вничью с «Пизой» (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.
24 августа 2025, 21:45. Алльянц (Турин)
Ювентус
2:0
Парма
Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.
24 августа 2025, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:1
Пиза
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