«Ювентус» отстранил от игр и оштрафовал Дибалу, Артура и Маккенни за нарушение правил карантина
17:10
Футболистов «Ювентуса» Пауло Дибалу, Артура и Уэстона Маккенни накажут за вечеринку на 20 человек с нарушением карантина, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
«Маккенни, Дибала и Артур были оштрафованы и временно отстранены «Ювентусом». Они не будут играть в матче Серии А против «Торино» из-за вечеринки без соблюдения ограничений в доме», - написал Романо.
31 марта полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенн устроил вечеринку, на которой находились около 20 человек. Среди приглашенных были Артур Рамос и Пауло Дибала. В полицию поступил вызов за нарушение комендантского часа. Приехавших сотрудников при этом около часа не пускали в дом.
Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.
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