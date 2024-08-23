«Ювентус» отправил Кавилью в аренду в «Венецию»

Полузащитник Ханс Николусси Кавилья перешел из «Ювентуса» в «Венецию». Клубы согласовали переход 24-летнего итальянца на правах аренды.

Также у клуба второго дивизона Италии есть право на выкуп контракта игрока.

Воспитанник академии «Ювентуса» входил в число 8 футболистов, которых туринский клуб выставил на трансфер в начале августа, так как они не входят в планы нового проекта.

В прошлом сезоне Кавилья сыграл 10 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.