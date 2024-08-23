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Сегодня, 06:25

«Ювентус» отправил Кавилью в аренду в «Венецию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Ханс Николусси Кавилья перешел из «Ювентуса» в «Венецию». Клубы согласовали переход 24-летнего итальянца на правах аренды.

Также у клуба второго дивизона Италии есть право на выкуп контракта игрока.

Воспитанник академии «Ювентуса» входил в число 8 футболистов, которых туринский клуб выставил на трансфер в начале августа, так как они не входят в планы нового проекта.

В прошлом сезоне Кавилья сыграл 10 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Филип Костич. «Ювентус» этим летом могут покинуть 8 футболистов

Футбол
ФК Венеция
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
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 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
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 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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Парма – Милан
 - : -
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