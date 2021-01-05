«Ювентус» отложил вылет в Милан из-за вспышки коронавируса

«Ювентус» не вылетит в Милан сегодня, как изначально планировалось, утверждает Football Italia.

Команда должна были отправиться в Милан на матч 16-го тура серии А. Но ранее стало известно, что в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандру.

Предполагается, что команда полетит на матч уже завтра, 6 января, в день игры. В «Юве» опасаются, что в команде могла возникнуть вспышка коронавирусом. Так, накануне у форварда команды Пауло Дибалы была высокая температура. Сам игрок ранее уже переболел коронавирусом.