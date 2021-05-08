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«Ювентус» отказался продавать де Лигта «Барселоне» и «Челси»

13:30
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«Ювентус» отклонил два предложения по защитнику Маттейсу де Лигту, сообщает Football Italia.

По информации источника, туринцы получили предложения от «Барселоны» и «Челси», но отказались отпускать 21-летнего голландца из команды.

В сезоне-2020/21 де Лигт провел 31 матч за «Ювентус», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170305/barca-and-chelsea-rebuffed-de-ligt

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