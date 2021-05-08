«Ювентус» отказался продавать де Лигта «Барселоне» и «Челси»
«Ювентус» отклонил два предложения по защитнику Маттейсу де Лигту, сообщает Football Italia.
По информации источника, туринцы получили предложения от «Барселоны» и «Челси», но отказались отпускать 21-летнего голландца из команды.
В сезоне-2020/21 де Лигт провел 31 матч за «Ювентус», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170305/barca-and-chelsea-rebuffed-de-ligt
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю