«Ювентус» отказался продавать Бентанкура в «Астон Виллу» за 20 миллионов фунтов

«Ювентус» отказался продавать полузащитника Родриго Бентанкура в «Астон Виллу», сообщает Sky Sports.

По информации источника, туринская команда отклонила предложение бирмингемцев в размере 20 миллионов фунтов за 24-летнего уругвайца. Сообщается, что «Ювентус» хочет продать игрока дороже, поскольку 30 процентов от сделки должен получить предыдущий клуб футболиста, «Бока Хуниорс».

В сезоне-2021/22 Бентанкур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 22,5 миллиона фунтов.