«Ювентус» отдаст полузащитника Артура в аренду зимой. Клубы не хотят брать игрока из-за высокой зарплаты
18:37
Полузащитник «Ювентуса» Артур может сменить команду в зимнее трансферное окно. Туринский клуб хочет отдать в аренду футболиста, сообщает журналист Николо Скира.
Его уже предлагали «Севилье», «Роме» и «Арсеналу», но все клубы ответили отказом из-за высокой зарплаты игрока. Он получает в «Юве» 6 миллионов евро в года (без учета бонусов).
25-летний футболист в текущем сезоне провел 8 матчей за клуб, однако результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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