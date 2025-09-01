«Ювентус» отдал Гонсалеса в аренду «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес на правах аренды перешел в «Атлетико», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на сезон-2025/26.

Футболист играл за «Ювентус» с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне 27-летний форвард принял участие в двух матчах серии А.

Ранее в своей карьере Гонсалес выступал за «Фиорентину», «Штутгарт» и «Архентинос Хуниорс». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 24 миллиона евро.