«Ювентус» определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно

Туринский «Ювентус» определился с главной трансферной целью на лето 2021 года, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Сообщалось, что игроком также интересуются «Ман Сити» и «Арсенал».

23-летний Локателли выступает в «Сассуоло» с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне футболист в 28 матчах серии А отметился 3 голами и 2 ассистами.