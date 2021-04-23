Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно

08:32
Теги:

Туринский «Ювентус» определился с главной трансферной целью на лето 2021 года, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Сообщалось, что игроком также интересуются «Ман Сити» и «Арсенал».

23-летний Локателли выступает в «Сассуоло» с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне футболист в 28 матчах серии А отметился 3 голами и 2 ассистами.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд