«Ювентус» определился с главной трансферной целью на летнее трансферное окно
08:32
Туринский «Ювентус» определился с главной трансферной целью на лето 2021 года, сообщает Calciomercato.
По данным источника, итальянский клуб хочет приобрести полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Сообщалось, что игроком также интересуются «Ман Сити» и «Арсенал».
23-летний Локателли выступает в «Сассуоло» с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне футболист в 28 матчах серии А отметился 3 голами и 2 ассистами.
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