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Сегодня, 10:18

«Ювентус» определился с двумя кандидатами на место Кьезы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло или нападающего «Лидса» Вилли Ньонто, сообщает Fichajes.

По данным источника, эти два игрока являются главными кандидатами на замену Федерико Кьезы, который принял решение покинуть «Ювентус». Ожидается, что в ближайшие дни переговоры с Дзаньоло и Ньонто продвинутся вперед.

23-летний Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. Контракт действует до лета 2027-го. В сезоне-2022/23 он сыграл за турецкий клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

19-летний Ньонто стал игроком «Лидса» в начале сезона-2022/23, перейдя из «Цюриха». Он сыграл за клуб 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: Fichajes
Федерико Кьеза
ФК Галатасарай
ФК Лидс
ФК Ювентус
Николо Дзаньоло
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Кьеза принял решение покинуть «Ювентус»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
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Кремонезе – Салернитана
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3.06 22:00
Эмполи – Лацио
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Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
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Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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