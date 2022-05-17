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«Ювентус» хочет подписать Погба, Перишича и Ди Марию в качестве свободных агентов летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» определил три трансферные цели на межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб хочет подписать полузащитников Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», Ивана Перишича из «Интера» и Анхеля Ди Марию из «ПСЖ».

Отмечается, что «Ювентус» хочет подписать полузащитников в качестве свободных агентов.

Напомним, что у Погба, Перешича и Ди Марии летом истекают сроки их контрактов с клубами.

Ранее сообщалось, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и перейдет в «Ювентус». Полузащитник выступал в туринском клубе с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал девять результативных передач в 27 матчах за манкунианцев во всех турнирах.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/17-05-2022/calciomercato-juve-col-tris-d-assi-bloccati-pogba-perisic-dimaria-440539735371_preview.shtml
Анхель Ди Мария
Иван Перишич
Поль Погба
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
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 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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Лацио – Верона
 - : -
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Лацио

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