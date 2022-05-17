«Ювентус» хочет подписать Погба, Перишича и Ди Марию в качестве свободных агентов летом

«Ювентус» определил три трансферные цели на межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб хочет подписать полузащитников Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», Ивана Перишича из «Интера» и Анхеля Ди Марию из «ПСЖ».

Отмечается, что «Ювентус» хочет подписать полузащитников в качестве свободных агентов.

Напомним , что у Погба, Перешича и Ди Марии летом истекают сроки их контрактов с клубами.

Ранее сообщалось, что Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и перейдет в «Ювентус». Полузащитник выступал в туринском клубе с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал девять результативных передач в 27 матчах за манкунианцев во всех турнирах.