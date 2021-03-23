«Ювентус» определил «неприкасаемых» игроков, Роналду среди них нет
20:09
В «Ювентусе» определили футболистов, с которыми клуб не расстанется даже при получении выгодного предложения, сообщает 23 марта La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в этот список не вошел Криштиану Роналду. В нем значатся Федерико Кьеза, Деян Кулушевски, Маттейс де Лигт, Артур, Хуан Куадрадо и Данилу. Уход других футболистов не исключается.
По данным AS, «Ювентус» готов продать Роналду за 25 миллионов евро.
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