«Ювентус» определил «неприкасаемых» игроков, Роналду среди них нет

В «Ювентусе» определили футболистов, с которыми клуб не расстанется даже при получении выгодного предложения, сообщает 23 марта La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в этот список не вошел Криштиану Роналду. В нем значатся Федерико Кьеза, Деян Кулушевски, Маттейс де Лигт, Артур, Хуан Куадрадо и Данилу. Уход других футболистов не исключается.

По данным AS, «Ювентус» готов продать Роналду за 25 миллионов евро.