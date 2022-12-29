«Ювентус» определил двух кандидатов на пост спортивного директора клуба

«Ювентус» находится в активном поиске нового спортивного директора, сообщает Football Italia.

Туринский клуб обратил внимание на спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша, который занял свою нынешнюю должность лишь этим летом.

Альтернативным вариантом для «старой синьоры» является спортивный директор «Милана» Фредерик Массара.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.