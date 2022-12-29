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Сегодня, 16:46

«Ювентус» определил двух кандидатов на пост спортивного директора клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» находится в активном поиске нового спортивного директора, сообщает Football Italia.

Туринский клуб обратил внимание на спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша, который занял свою нынешнюю должность лишь этим летом.

Альтернативным вариантом для «старой синьоры» является спортивный директор «Милана» Фредерик Массара.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Лаутаро Мартинес

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Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
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