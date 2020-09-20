«Ювентус» одержал разгромную победу в дебютном матче Пирло

«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 3:0. Счет открыл новичок команды Деян Кулушевски. 20-летнему шведу понадобилось всего 13 минут для дебютного гола в составе туринцев.

Во втором тайме ветераны Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду забили по голу и установили окончательный счет встречи.

Игра стала первой для «Ювентуса» под руководством Андреа Пирло.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

«Ювентус» — «Сампдория» — 3:0 (1:0)

Голы: Кулушевски, 13 (1:0). Бонуччи, 78 (2:0). Криштиану Роналду, 88 (3:0).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Мерих Демирал, 83), Бонуччи, Данилу, Фработта (Де Шильо, 67), Рэмси, Рабьо, Маккенни, Криштиану Роналду, Куадрадо (Бентанкур, 78), Кулушевски (Дуглас Коста, 82).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 46), Депаоли (Рамирес, 46), Колли, Ауджелло, Экдаль, Янкто, Лерис (Квальярелла, 46), Торсби (Верре, 70), Бонаццоли (Дамсгор, 70).

Предупреждения: Тонелли, 4. Фработта, 54.

Судья: Пиччинини.

20 сентября. Турин. Стадион «Алльянц».