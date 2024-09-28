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«Ювентус» обжаловал приговор по выплате Роналду 9,8 миллиона евро за задержку зарплаты

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Ювентус» сообщил, что обжаловал приговор суда по делу бывшего нападающего команды Криштиану Роналду.

В 2023 году португалец подал в суд на туринский клуб из-за невыплаты зарплаты во время пандемии коронавируса. «Ювентус» обязали возместить футболисту 9,8 миллиона евро плюс 9% с учетом инфляции.

В заявлении итальянского клуба говорится, что Роналду была выплачена вся необходимая сумма в сезоне-2023/24.

Португальский нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. Всего за клуб футболист провел 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Ювентус
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 Торино 5 3 2 0 8-5 11
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 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
4
 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
5
 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
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 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
7
 Интер 5 2 2 1 10-5 8
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 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
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 Аталанта 5 2 0 3 10-11 6
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