«Ювентус» обыграл «Сампдорию», Роналду и Дибала забили по голу

«Ювентус» в гостях выиграл у «Сампдории» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Пауло Дибала и Криштиану Роналду. У хозяев забил Джанлука Капрари, который в конце матча был удален.

«Ювентус» набрал 42 очка и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице. «Сампдория» на 17-м месте — 15 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Сампдория» — «Ювентус» — 1:2 (1:2)

Голы: Дибала, 19 (0:1). Капрари, 35 (1:1). Криштиану Роналду, 45 (1:2).

«Сампдория»: Аудеро, Мурру (Ауджелло, 76), Мурильо, Феррари, Депаоли (Лерис, 50), Колли, Рамирес, Линетти, Янкто (Габбьядини, 61), Торсби, Капрари.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру (Де Шильо, 82), Мерих Демирал, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Криштиану Роналду, Игуаин (Рэмси, 69), Дибала (Дуглас Коста, 77).

Предупреждения: Янкто, 43. Пьянич, 59. Мурильо, 61. Мерих Демирал, 76. Капрари, 76. Рамирес, 90+6.

Удаление: Капрари, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

18 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».