"Ювентус" обыграл "Наполи" и оторвался на 16 очков

"Ювентус" на выезде обыграл "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии - 2:1. К 39-й минуте встречи туринцы вели в счете 2:0 - по голу забили Миралем Пьянич и Эмре Джан.

Форвард неаполитанцев Хосе Кальехон отыграл один мяч на 61-й минуте. У "Наполи" был еще один шанс сравнять счет, но в концовке Лоренсо Инсинье не реализовал пенальти.

"Ювентус" оторвался от "Наполи" на 16 очков и лидирует в турнирной таблице. Неаполитанцы на 8 пунктов опережают "Милан".

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (0:2)

Голы: Пьянич, 28 (0:1). Эмре Джан, 39 (0:2). Кальехон, 61 (1:2).

Нереализованный пенальти: Инсинье, 84 (штанга)

"Наполи": Мерет, Малькюи (Мертенс, 46), Максимович, Кулибали, Хюсай, Кальехон (Унас, 78), Аллан, Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик (Оспина, 27).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу (Де Шильо, 61), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Эмре Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Дибала, 85), Манджукич (Бентанкур, 74), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Пьянич, 34. Жоау Канселу, 54. Максимович, 77. Сандру, 83. Кулибали, 86. Аллан, 89. Бентанкур, 89. Дибала, 90+1.

Удаления: Мерет, 25. Пьянич, 47.

Судья: Рокки.

3 марта. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".