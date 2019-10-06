«Ювентус» обыграл «Интер» благодаря голу Игуаина

«Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. У «нерадзурри» отличился нападающий Лаутаро Мартинес.

«Ювентус» набрал 19 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. «Интер» с 18 баллами располагается на 2-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Интер» — «Ювентус» — 1:2 (1:1)

Голы: Дибала, 4 (0:1). Мартинес, 18 — с пенальти (1:1). Игуаин, 80 (1:2).

«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 54), де Фрай, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Пьянич, Матюиди, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Эмре Джан, 71), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Сандру, 13. Эмре Джан, 84. Пьянич, 85. Весино, 88. Барелла, 90.

Судья: Рокки.

6 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты