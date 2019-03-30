"Ювентус" обыграл "Эмполи" благодаря голу Кина

"Ювентус" с минимальным счетом победил "Эмполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Мойзе Кин.

"Ювентус" набрал 78 очков и на 18 балов оторвался от идущего вторым "Наполи" (у неаполитанцев есть игра в запасе). "Эмполи" с 25 очками располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Ювентус" - "Эмполи" - 1:0 (0:0)

Гол: Кин, 72.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Сандру (Спинаццола, 61), Ругани, Жоау Канселу, Матюиди (Кин, 69), Пьянич, Эмре Джан, Бентанкур, Манджукич, Бернардески (Касерес, 84).

"Эмполи": Дронговски, Паяч (Салих Учан, 79), Майетта (Паскуаль, 80), Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Акуа, 80), Траоре, Фариас, Капуто.

Судья: Ла Пенна.

30 марта. Турин. Стадион "Ювентус".

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