«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера Тьягу Мотты

«Ювентус» сообщил об увольнении главного тренера команды Тьягу Мотты. На его место назначен Игор Тудор.

«Клуб благодарит Тьягу Мотту и всех его помощников за профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы со страстью и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заяалении клуба.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка в 29 матчах. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

42-летний Мотта возглавлял «Ювентус» с лета 2024 года.

Последним клубом 46-летнего Тудора был «Лацио», который он покинул в июне 2024-го. Также он тренировал «Марсель», «Верону», «Хайдук», «Удинезе», «Галатасарай», «Карабюкспор» и ПАОК.