23 марта, 19:06

«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера Тьягу Мотты

Игор Тудор.
Фото Global Look Press

«Ювентус» сообщил об увольнении главного тренера команды Тьягу Мотты. На его место назначен Игор Тудор.

«Клуб благодарит Тьягу Мотту и всех его помощников за профессионализм и работу, проделанную за эти месяцы со страстью и самоотдачей, и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заяалении клуба.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, набрав 52 очка в 29 матчах. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

42-летний Мотта возглавлял «Ювентус» с лета 2024 года.

Последним клубом 46-летнего Тудора был «Лацио», который он покинул в июне 2024-го. Также он тренировал «Марсель», «Верону», «Хайдук», «Удинезе», «Галатасарай», «Карабюкспор» и ПАОК.

Тиагу Мотта
ФК Ювентус
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Хождение физруков по кругу. Зовите Раньери! )

    24.03.2025

  • МаратХ

    пишущий с члена- будет 10000 минусов, ты что контракт подпишешь? нет, так и будешь трусишка на диване трястись

    24.03.2025

  • Олег Олег

    СЭ наплевать.

    23.03.2025

  • Player124

    Надеюсь Тудор развалит всё окончательно.

    23.03.2025

  • ValeraK

    На фото Мотта, которого изрядно помотало)) Намек на то, что назначат Черчесова))

    23.03.2025

  • Док

    Здоровья талантливому специалисту, удачи и новых успехов в работе.

    23.03.2025

  • Подниматель Пингвинов

    Еще один футбольный эксперд вылез... Мотта - один из тактических гиков. Почитай про тактику Болоньи, посмотри нарезки, как она играла.

    23.03.2025

  • Подниматель Пингвинов

    Ты за футболом следишь вообще? Мотта привил новаторский тактический рисунок Болонье, от которого весь футбольный мир был в восторге. В Юве не получилось, потерял раздевалку.

    23.03.2025

  • Пишу с дивана

    Траснсгендер Х, тебе еще 21 минус, и набер?шь 10 000

    23.03.2025

  • Пишу с дивана

    По имени всё понятно. На что можно рассчитывать, когда команду тренирует Тьяго? Впрочем, как и Игор / Тудор.

    23.03.2025

  • Павел Леонидович

    Ну физрука убрали хорошо, но сменщик тоже сомнительный

    23.03.2025

  • Verdugo

    На фото Тудор, хоть бы гуглили перед публикацией

    23.03.2025

  • Keano

    На фото Тудор, а не Мотта, исправьте, аналитиги

    23.03.2025

  • andy1962

    Мотта изначально был провалом. Аньелли совсем обеднели, чтобы назначать не пойми кого? Даже Карпин был бы лучше.

    23.03.2025

  • облысел чуть чуть, работа нервная

    23.03.2025

  • zg

    Хрен редьки не слаще!А отличной Болонье навредили!Стоило ли Мотту оттуда вытаскивать?!Вощем салют руководам Юве!Праздничный!:laughing:

    23.03.2025

  • Красно синий

    Это писец. Снова грабли. То же самое,что Семака назначить им

    23.03.2025

  • ViktorDiktor®

    У нас появился тренер с лицензией, думайте, макаронники, думайте...)

    23.03.2025

  • Berkut-7

    Конец ТиагоМоттины.

    23.03.2025

  • Diman_madridista

    А как же Тедеско?

    23.03.2025

  • weaver1982

    хахахах, это кто на фото?)))) Точно не Мотта

    23.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

