«Ювентус» объявил о продлении контракта с Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Старой синьоры».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт с 25-летним американцем истекал в 2025-м. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маккенни провел за «Ювентус» 38 матчей и сделал 10 голевых пасов. Всего за туринцев он забил 13 голов и сделал 15 результативных передач в 134 играх.