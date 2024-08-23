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Сегодня, 18:31

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Маккенни

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «Старой синьоры».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт с 25-летним американцем истекал в 2025-м. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маккенни провел за «Ювентус» 38 матчей и сделал 10 голевых пасов. Всего за туринцев он забил 13 голов и сделал 15 результативных передач в 134 играх.

ФК Ювентус
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Маккенни подпишет новый контракт с «Ювентусом» до 2026 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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24.08 19:30
Парма – Милан
 - : -
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 - : -
24.08 21:45
Интер – Лечче
 - : -
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
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Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Паулу Ацци

Паулу Ацци

Кальяри

 1 0 1
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