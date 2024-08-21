«Ювентус» объявил о переходе защитника «Милана» Калулу

«Ювентус» объявил о переходе в команду центрального защитника «Милана» Пьера Калулу.

24-летний футболист будет выступать за «Старую синьору» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. При этом у туринского клуба есть возможность выкупа француза.

«Милан» приобрел Калулу в сентябре 2020 года. В общей сложности футболист провел за «россонери» 112 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.