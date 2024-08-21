Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:11

«Ювентус» объявил о переходе защитника «Милана» Калулу

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ювентус» объявил о переходе в команду центрального защитника «Милана» Пьера Калулу.

24-летний футболист будет выступать за «Старую синьору» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. При этом у туринского клуба есть возможность выкупа француза.

«Милан» приобрел Калулу в сентябре 2020 года. В общей сложности футболист провел за «россонери» 112 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Футбол
ФК Милан
ФК Ювентус
0
Читайте также
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Фил Джонс объявил о завершении карьеры
ВС признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Родственники актера Шишова подтвердили его гибель в Курской области
В Ереване забросали яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» сообщил об аренде защитника «Ювентуса» Ругани
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 - : -
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 - : -
24.08 21:45
Интер – Лечче
 - : -
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Паулу Ацци

Паулу Ацци

Кальяри

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости