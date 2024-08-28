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«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Аталанты» Копмейнерса

Алина Савинова
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«Ювентус» подписал полузащитника «Аталанты» Теуна Копмейнерса, сообщает пресс-служба клуба из Турина.

Отмечается, что контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 58 миллионов евро с учетом бонусов.

Копмейнерс выступал за «Аталанту» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 51 матче за клуб из Бергамо во всех турнирах. В августе футболист был отстранен от тренировок с командой из-за переговоров с «Ювентусом».

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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 Интер 2 1 1 0 4-2 4
3
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
4
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
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 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
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 Парма 2 1 1 0 3-2 4
7
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
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 Верона 2 1 0 1 3-3 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
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 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
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