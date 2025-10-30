«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус», сообщается на сайте туринцев.

66-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашение будет включена опция продления в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года. После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.