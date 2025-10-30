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«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус», сообщается на сайте туринцев.

66-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашение будет включена опция продления в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

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Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года. После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.

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Футбол
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
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