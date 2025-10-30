«Ювентус» объявил о назначении Спаллетти главным тренером
Бывший тренер «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус», сообщается на сайте туринцев.
66-летний итальянец подписал контракт до лета 2026 года. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что в соглашение будет включена опция продления в случае выхода «Ювентуса» в Лигу чемпионов.
Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».
В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года. После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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