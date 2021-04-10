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«Ювентус» обсудит с Дибалой новый контракт в мае

14:59
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«Ювентус» обсудит новый контракт с нападающим Пауло Дибалой в мае, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему аргентинцу зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но игрок хочет получать больше.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 17 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/09-80640425/juve-dybala_aria_di_rinnovo_cosa_serve_per_la_firma

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