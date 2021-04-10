«Ювентус» обсудит с Дибалой новый контракт в мае
«Ювентус» обсудит новый контракт с нападающим Пауло Дибалой в мае, сообщает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб готов предложить 27-летнему аргентинцу зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но игрок хочет получать больше.
В сезоне-2020/21 Дибала провел 17 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2021/04/09-80640425/juve-dybala_aria_di_rinnovo_cosa_serve_per_la_firma
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