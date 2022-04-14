«Ювентус» не уволит Аллегри по окончании сезона. Руководство клуба видит улучшения по сравнению с сезоном при Пирло

«Ювентус» не уволит Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона

«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство туринского клуба заметило положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации в нынешнем сезоне, несмотря на то что результаты «Ювентуса» схожи с результатами в сезоне-2020/21, когда главным тренером был Андреа Пирло.

Отмечается, что руководство туринцев также отметило улучшение дисциплины в команде.

При этом увольнение Аллегри будет невыгодно для клуба в финансовом плане, так как прошлым летом тренер подписал четырехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро.