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«Ювентус» не уволит Аллегри по окончании сезона. Руководство клуба видит улучшения по сравнению с сезоном при Пирло

«Ювентус» не уволит Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» не уволит главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство туринского клуба заметило положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации в нынешнем сезоне, несмотря на то что результаты «Ювентуса» схожи с результатами в сезоне-2020/21, когда главным тренером был Андреа Пирло.

Отмечается, что руководство туринцев также отметило улучшение дисциплины в команде.

При этом увольнение Аллегри будет невыгодно для клуба в финансовом плане, так как прошлым летом тренер подписал четырехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро.

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2022/04/14-91868333/juve_i_segreti_del_patto_agnelli-allegri
Андреа Пирло
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ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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