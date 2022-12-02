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Сегодня, 11:37

«Ювентус» не собирается выкупать Паредеса у «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» не планирует выкупать полузащитника Леандро Паредеса у «ПСЖ», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб не устраивает игра 28-летнего аргентинца. Туринцы не хотят подписывать футболиста за 22,6 миллиона евро — сумму, прописанную в арендном соглашении.

Паредес выступает за «Ювентус» на правах аренды из «ПСЖ» с августа нынешнего года, на его счету 3 голевых передачи в 19 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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