"Ювентус" не планирует продавать Дибалу

"Ювентус" не желает расставаться со своим аргентинским форвардом Пауло Дибалой, сообщил La Gazzetta dello Sport спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

- "Ювентус" покидают те, кто хочет этого. Наш состав трудно улучшить, - заявил Паратичи. - Кто, на ваш взгляд, лучше Дибалы? Месси, например, трудно подписать. Даже насчет Неймара у меня возникают сомнения. Дибала - один из тех игроков, которые всегда находятся здесь, до конца.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой, у аргентинца есть напряженность в отношениях с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, и летом он может перейти в "Реал".

В текущем сезоне Дибала сыграл в 28 матчах за команду, в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.