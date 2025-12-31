«Ювентус» не отпустил Перина в «Дженоа»

«Ювентус» объявил «Дженоа» о своем решении оставить голкипера Маттиа Перина в клубе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб отклонил последнее предложение «Дженоа». Теперь генуэзцы рассматривают другие варианты на позицию вратаря.

33-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 4 матчах во всех турнирах и пропустил 6 голов.

Перин является воспитанником «Дженоа». В 2018 году он перешел в «Ювентус» за 16,3 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он играл за «Дженоа» на правах аренды.