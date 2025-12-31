«Ювентус» не отпустил Перина в «Дженоа»
«Ювентус» объявил «Дженоа» о своем решении оставить голкипера Маттиа Перина в клубе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, туринский клуб отклонил последнее предложение «Дженоа». Теперь генуэзцы рассматривают другие варианты на позицию вратаря.
33-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 4 матчах во всех турнирах и пропустил 6 голов.
Перин является воспитанником «Дженоа». В 2018 году он перешел в «Ювентус» за 16,3 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он играл за «Дженоа» на правах аренды.
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13
|Парма
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14
|Кальяри
|0
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|0-0
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
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|24.08
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