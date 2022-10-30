«Ювентус» не намерен увольнять Аллегри с поста главного тренера команды
«Ювентус» не намерен увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Эту позицию правления итальянского клуба подтвердил Павел Недвед, заявивший, что действующему тренеру доверяют полностью.
«Наш подход не меняется. Аллегри по-прежнему наш тренер, и мы ему доверяем», — цитирует Недведа RMC Sport.
В середине недели «Ювентус» проиграл «Бенфике» со счетом 3:4, в результате чего «старая синьора» потеряла шансы на выход из группы Лиги чемпионов.
На данный момент «Ювентус» занимает 7-е место в серии А и отстает от лидера — «Наполи» — на 10 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
4
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
7
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
8
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
9
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
12
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|- : -
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|- : -
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|- : -
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
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