«Ювентус» не может договориться с Йылдызом по новому контракту

«Ювентус» и нападающий туринцев Кенан Йылдыз не могут прийти к соглашению по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 20-летний турок хотел бы по новому контракту зарабатывать около 6 миллионов евро в год, тогда как клуб предлагает около 5.

Йылдыз выступает за «Ювентус» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.