«Ювентус» не хочет платить «Наполи» 15 миллионов евро за Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик является одной из главных трансферных целей «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. Однако клубы пока не могут договориться по трансферу футболиста, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

«Наполи» требует 15 миллионов евро за Милика. «Ювентус» считает эту сумму слишком высокой за игрока, у которого идет последний год по контракту. «Бьянконери» надеются, что все-таки договорятся с «адзурри» о снижении цены на футболиста.

В текущем сезоне 26-летний поляк ни разу не выходил на поле, поскольку не включен в заявку команды.