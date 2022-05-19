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«Ювентус» не будет продлевать контракт с Бернардески

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» не будет продлевать контракт с нападающим Федерико Бернардески, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны договорились о том, что 28-летний итальянец покинет туринский клуб на правах свободного агента этим летом.

Бернардески выступает за «Ювентус» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Федерико Бернардески
Футбол
ФК Ювентус
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