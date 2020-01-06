«Ювентус» не будет продавать в январе Джана и Рабьо

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что полузащитники Эмре Джан и Адриен Рабьо могут покинуть команду. По его словам, туринцы больше не будут проявлять активность на трансферном рынке.

— Джан останется с нами, — цитирует AFP Паратичи. — В Рабьо мы тоже уверены. Сохраняем спокойствие. Он очень важный для нас игрок. Для «Ювентуса» трансферное окно закрыто после покупки Кулушевски.