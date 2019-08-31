Стали известны составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч 2-го тура чемпионата России. Туринцы — соперники «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуиан, Роналду.

Запасные — Пинсольо, Буффон, Ругани, Демирал, Данилу, Эмре Джан, Рабьо, Бентакур, Куардадо, Бернардески, Дибала, Манджукич.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренсо, Манолас, Кулибали, Гулям, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Фабиан, Инсинье, Мертенс.

Запасные — Оспина, Карнезис, Хюсай, Луперто, Максимович, Малькюи, Марио Руй,

Элмас, Гаэтано, Верди, Лосано, Юнес.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Ювентус» — «Наполи»