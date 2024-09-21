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«Ювентус» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А

«Ювентус» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Душан Влахович (ФК «Ювентус»).
Фото Global Look Press

«Ювентус» и «Наполи» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 21 сентября. Игра состоится на «Альянц Стадиуме» в Турине (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ювентус» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 4-х туров серии А команда из Турина набрала восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с девятью баллами идет на третьей строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 5-й тур
21 сент, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
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ФК Наполи
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Удинезе 4 3 1 0 7-4 10
2
 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
3
 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
4
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
5
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
6
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
7
 Лацио 4 2 1 1 8-6 7
8
 Верона 4 2 0 2 6-5 6
9
 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
10
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
11
 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
12
 Парма 4 1 1 2 6-7 4
13
 Лечче 4 1 1 2 1-6 4
14
 Фиорентина 4 0 3 1 5-6 3
15
 Монца 4 0 3 1 3-4 3
16
 Рома 4 0 3 1 2-3 3
17
 Болонья 4 0 3 1 4-7 3
18
 Комо 4 0 2 2 3-7 2
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
20
 Венеция 4 0 1 3 1-8 1
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38 тур
20.09 19:30
Кальяри – Эмполи
 0 : 2
20.09 21:45
Верона – Торино
 - : -
21.09 16:00
Венеция – Дженоа
 - : -
21.09 19:00
Ювентус – Наполи
 - : -
21.09 21:45
Лечче – Парма
 - : -
22.09 13:30
Фиорентина – Лацио
 - : -
22.09 16:00
Монца – Болонья
 - : -
22.09 19:00
Рома – Удинезе
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
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Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

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Ромелу Лукаку

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Наполи

 2
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 2
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Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 3 1 0
Мандела Кейта

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 1 0 0
Марин Понграчич

Марин Понграчич

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 2 0 0
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