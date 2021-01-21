«Ювентус» обыграл «Наполи» и завоевал Суперкубок Италии, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии — 2:0. Счет открыл форвард Криштиану Роналду.

Для португальца этот мяч стал рекордным: он стал лучшим бомбардиром в истории в официальных играх за клубы и сборную (760 мячей). Форвард побил рекорд чеха Йозефа Бицана (759 голов с 1931 по 1955 год).

В концовке встречи Альваро Мората забил второй мяч, установив окончательный счет встречи.

Для главного тренера «Юве» Андреа Пирло этот трофей стал первым в новом статусе.

Для «Ювентуса» это девятый Суперкубок Италии в истории. По этому показателю он лидирует, у ближайшего преследователя «Милана» их семь.

Суперкубок Италии

«Ювентус» — «Наполи» — 2:0 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 64 (1:0). Мората, 90+5 (2:0).

Нереализованный пенальти: Инсинье, 80 (мимо).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Маккенни, Бентанкур (Рабьо, 84), Артур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Кьеза (Бернардески, 46), Кулушевски (Мората, 84).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Льоренте, 85), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Бакайоко (Эльмас, 67), Демме (Политано, 84), Инсинье, Петанья (Мертенс, 72), Лосано.

Предупреждения: Криштиану Роналду, 74. Зелиньски, 89.

Судья: Валери.

20 января. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».