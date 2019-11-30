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«Ювентус» намерен продать Ругани и сохранить Демирала

11:55
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«Ювентус» готов расстаться с центральным защитником Даниеле Ругани, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, «Юве» готов продать игрока уже в январе. Интерес к нему проявляет дортмундская «Боруссия». При этом «Юве» намерен сохранить другого игрока центра обороны Мериха Демирала, который летом перешел из «Сассуоло».

В текущем сезоне 25-летний Даниеле Ругани провел два матча за «Ювентус».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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